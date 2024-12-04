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Общество

Форум работающей молодежи собрал 170 молодых специалистов со всего региона

04 декабря 2024 18:35  [54] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участниками Форума работающей молодежи стали 170 специалистов из Нижегородской области. Это проект, который уже не первый год становится площадкой для общения, обменом опыта и повышения компетенций в карьере и личностного развития работающей молодежи.

К форуму присоединились представители более 100 предприятий региона. Как сообщили в министерстве молодежной политики Нижегородской области, форум призван выстроить взаимодействие между молодыми людьми, вовлечь их в молодежную политику региона, содействовать профессиональному развитию специалистов, получению ими новых навыков и надпрофессиональных компетенций.

Открытие форума, в котором приняла участие министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, прошло 4 декабря в "Точке кипения" НГПУ им. Козьмы Минина.

"Приятно видеть, что вас так много! Это значит, что наше сообщество растёт и укрепляется. Работающая молодёжь – практически половина от всей молодежи Нижегородской области. И нам важно с вами говорить о том, что мы можем сделать вместе, чтобы наш регион становился только лучше. Мы с командой стараемся делать всё не просто для молодёжи, а вместе с молодежью. Поэтому будьте открытыми, делитесь с нами лучшими практиками, мнениями, задавайте вопросы! Именно на таких больших форумах мы сможем наладить прямой диалог", – обратилась к участникам Светлана Ануфриева.

Молодые специалисты приняли участие в пленарном заседании "Жить и работать в Нижегородской области". Его посетили заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Фирстов и начальник управления развития гражданских отраслей промышленности министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Василий Безденежных.

В основе программы форума – два образовательных блока и стратегическая сессия "Развитие и поддержка советов работающей молодежи на предприятиях". По итогам образовательной программы и сессии участники изучили вопросы и темы, касающиеся роста внутри крупных компаний, ознакомились с формами поддержки со стороны трека "Росмолодёжь.Гранты" и Президентского фонда культурных инициатив, а также обсудили коммуникации внутри компаний, лидерство, систему наставничества и работу со стрессом.

Во время стратегической сессии участники разработали план развития своих молодежных сообществ на предприятиях, нашли точки роста и решения задач.

Спикерами образовательных блоков стали ведущие специалисты региона, такие как руководитель проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Нижегородской области Ирина Чиркунова, главный экономист управления платежных систем и расчетов, председатель молодежного совета Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Виноградов, руководитель отдела развития компетенций молодежного центра "Высота" Олеся Потоцкая, менеджер проектного офиса по реализации кадровой стратегии Нижегородской области, КУПНО Константин Ларин, председатель совета работающей молодежи Нижегородской области, председатель молодежного совета АО "АПЗ" Артём Канашкин, начальник СВК ОСЦ "Нижний Новгород" ПЦП "Дирекция сервисных центров" ПАО "Сбербанк" Александра Силкина и другие.

Ранее сообщалось, что более 13 тысяч нижегородцев нашли работу в рамках федерального проекта "Содействие занятости".

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Теги:
Молодежь Форум
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