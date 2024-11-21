Более 13 тысяч нижегородцев нашли работу в рамках федерального проекта "Содействие занятости" Общество

Фото: Алексей Чугунов

Более 13 тысяч жителей Нижегородской области смогли найти работу в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" с 2021 по 2024 год. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", такие данные привел заместитель губернатора Андрей Саносян в ходе стратсессии "Лучшие практики федерального проекта "Содействие занятости " в "КУПНО Старт" в Нижнем Новгороде 3 декабря.

Оператором федерального проекта "Содействие занятости" является Томский государственный университет.

"Среди нижегородцев, нашедших работу с помощью проекта, есть разные категории граждан - от старшего поколения и женщин с детьми до маломобильных граждан и участников СВО. Также была оказана помощь другим категориям работников для смены профессии и получения новых компетенций. Сейчас нижегородским предприятиям реального сектора экономики нужны новые сотрудники, в первую очередь инженеры. Поэтому подготовка таких специалистов будет вестись в рамках нового нацпроекта "Кадры"", - отметил Саносян.

Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин добавил, что в регионе необходимость в подготовке новых кадров составляет от 16 - до 20 тысяч человек.

В свою очередь, проректор Томского государственного университета Михаил Шепель отметил, что в этом году задачей проекта стало задействовать промышленные предприятия в реализации нацпроекта "Демография".

"И в этом году мы сделали акцент на сотрудничество с предприятиями и вузами столицы Приволжья, чтобы на примере Нижегородской области показать, как эффективно вовлекать предприятия в нацпроекты, чтобы затем распространять эту модель на другие регионы",- рассказал Шепель.

Для обеспечения экономического роста в условиях кадрового дефицита сотрудников Михаил Шепель призвал предприятия вкладывать средства в сотрудников, обеспечивать ускоренный выход на рынок труда молодых специалистов и студентов, а пенсионеров и сотрудников предпенсионного возраста удерживать на рынке труда.

Напомним, правительство РФ направит 6,2 млрд рублей на переобучение граждан.