Противогололедную обработку дорог организуют в Нижнем Новгороде 4 декабря Общество

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Противогололедную обработку дорог организуют в Нижнем Новгороде 4 декабря из-за ухудшения погодных условий.

Комбинированные дорожные машины, груженые противогололёдными материалами, дежурят на дорогах в связи с прогнозируемым ледяным дождем, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

"В настоящее время техника и рабочие задействованы в прометании дорог и тротуаров. В каждом районе дежурные КДМ следят за ситуацией, готовые незамедлительно приступить к противогололедной обработке, начиная с мостов, спусков, магистралей с маршрутами общественного транспорта и заканчивая второстепенными дорогами. Малогабаритная техника и дорожные рабочие также готовы к обработке остановочных площадок лестничных сходов и тротуаров для безопасности пешеходов", – подчеркнули специалисты департамента.

В дептрансе также напомнили нижегородцам, что ухудшение погодных условий требует большей внимательности на дорогах. Водителям следует быть бдительными и выбирать безопасную скорость движения и дистанцию.