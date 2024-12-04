МЧС объявило экстренное предупреждение в Нижегородской области из-за ледяного дождя Общество

Фото: Татьяна Соловьева

Ледяной дождь ожидается в отдельных районах на севере Нижегородской области днем 4 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Спасатели призывают водителей в это время ограничить использование автотранспорта и не парковаться рядом с шаткими конструкциями, деревьями и крышами.

"Во время непогоды нужно держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов нужно сообщить об этом в администрацию населенного пункта", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 ноября в Нижнем Новгороде сильным ветром было повалено более 30 деревьев. В минувшие выходные над Нижегородской областью прошел мощный циклон.