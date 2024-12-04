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Общество

Более 200 остановочных павильонов заменили на дорогах региона в 2024 году

05 декабря 2024 07:58  [55] Общество

На дорогах Нижегородской области в 2024 году заменили 212 остановочных павильонов. Как сообщили в региональном Минтрансе, данные работы проводились в рамках программы по безопасности дорожного движения и нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Директор Главного управления автодорог Нижегородской области Леонид Самухин уточнил, что в этом году была разработана и утверждена специальная программа по обустройству остановочных площадок и замене павильонов. Сумма заключённых госконтрактов составила 140 млн рублей рублей. Сейчас уже готовится новая программа на 2025 год.

В ведомстве рассказали, что в этом году устанавливались павильоны двух форматов: "Сити" (павильон со скругленной формой крыши и отливами для воды) и "Мега" (прочные конструкции, предназначенные для установки на центральных дорогах с большим пассажиропотоком).

Новые остановки появились на дорогах в Богородском, Варнавинском, Ветлужском, Вознесенском, Воротынском, Дальнеконстантиновском, Краснооктябрьском, Кстовском, Сосновском, Спасском, Тонкинском и Уренском муниципальных округах, а также в Дзержинске, Первомайске и Шахунье.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ". Он включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России", "Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".

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Теги:
БКД Дороги Общественный транспорт
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