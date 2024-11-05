Подрядчик досрочно завершил реконструкцию проспекта Ленина в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Капдорстрой-НН" завершило реконструкцию участка проспекта Ленина в Дзержинске Нижегородской области на месяц раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет об участке проспекта Ленина протяженностью 850 метров от пересечения с улицей Клюквина до площади Дзержинского.

"Проспект Ленина связывает центр города и через него – спальные кварталы с предприятиями Восточной промзоны. Расширение участка с двух до четырех полос позволит улучшить движение транспортных потоков сразу по нескольким направлениям и сделает передвижение в этой части города более комфортным", - сказал мэр Дзержинска Михаил Клинков.

Заместитель директора главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Лежнин добавил, что при расширении проезжей части подрядчик построил ливневку, убрал под землю сети уличного освещения и установил вдоль дороги современные светодиодные светильники.

Реконструкция дороги велась по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". На это было выделено 242 млн рублей.

Напомним, путепровод через ж/д пути у Петряевки в Нижнем Новгороде построят до 2030 года.