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Общество

Подрядчик досрочно завершил реконструкцию проспекта Ленина в Дзержинске

05 ноября 2024 17:53  [121] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО "Капдорстрой-НН" завершило реконструкцию участка проспекта Ленина в Дзержинске Нижегородской области на месяц раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет об участке проспекта Ленина протяженностью 850 метров от пересечения с улицей Клюквина до площади Дзержинского.

"Проспект Ленина связывает центр города и через него – спальные кварталы с предприятиями Восточной промзоны. Расширение участка с двух до четырех полос позволит улучшить движение транспортных потоков сразу по нескольким направлениям и сделает передвижение в этой части города более комфортным", - сказал мэр Дзержинска Михаил Клинков.

Заместитель директора главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Лежнин добавил, что при расширении проезжей части подрядчик построил ливневку, убрал под землю сети уличного освещения и установил вдоль дороги современные светодиодные светильники.

Реконструкция дороги велась по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". На это было выделено 242 млн рублей.

Напомним, путепровод через ж/д пути у Петряевки в Нижнем Новгороде построят до 2030 года.

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Теги:
БКД Дороги Реконструкция
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