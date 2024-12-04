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Происшествия

Подозреваемого в убийстве пенсионеров в Сарове задержали по горячим следам

05 декабря 2024 08:30  [415] Происшествия

В Сарове полицейские по горячим следам задержали мужчину, который подозревается в убийстве двух человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, накануне в одной из квартир дома по проспекту Ленина были обнаружены тела пенсионеров с признаками насильственной смерти. Согласно информации, 78-летний мужчина погиб от многочисленных ножевых ранений. У 77-летней женщины отсечена голова.

"В результате чётко спланированного и реализованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области, полиции Сарова, совместно с коллегами из СК России по региону по горячим следам был установлен и задержан 29-летний мужчина, возможно, причастный к совершению "двойного" убийства", - говорится в сообщении главка.

Оперативники проводят комплекс мероприятий, следственных действий, экспертиз и исследований, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотива совершённого преступления.

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Теги:
МВД Саров Убийство
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