Один человек погиб и двое ранены в результате массового ДТП под Дзержинском Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельная автоавария произошла накануне под Дзержинском на 8 км автодороги Красный Мыс – Гнилицкие дворики.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля случилось 4 декабря около 16:30.

По предварительной информации, 38-летний водитель тягача Dongfeng GX, проезжая крутой поворот, не справился с управлением - и его полуприцеп выехал на полосу встречного движения, где задел Renault Duster. От удара легковушку развернуло и откинуло "в лоб" к попутному тягачу Mercedes, после чего автомобили съехали в кювет.

В результате ДТП пострадали три пассажира пассажира "Дастера": один мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, двоих мужчин госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельств произошедшего.

Напомним, ночью 1 декабря смертельная авария произошла в Зелёном городе: семеро подростков набились в каршеринговый автомобиль, который улетел в кювет. За рулём находился пьяный несовершеннолетний водитель. Один 15-летний юноша погиб, в больницу доставлены 4 девушки в возрасте от 14 до 17 лет и два молодых человека 16 и 19 лет.