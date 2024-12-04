Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
05 декабря 2024 09:07  [85] Один человек погиб и двое ранены в результате массового ДТП под Дзержинском
05 декабря 2024 08:30  [423] Подозреваемого в убийстве пенсионеров в Сарове задержали по горячим следам
05 декабря 2024 07:34  [345] Двух пенсионеров жестоко убили в Сарове
04 декабря 2024 13:38  [387] Ещё семерых мигрантов со стройки в Нижнем Новгороде выдворят из России
04 декабря 2024 08:54  [432] Почти 47 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам на прошедшей неделе
03 декабря 2024 09:07  [527] Почти килограмм метадона обнаружили полицейские у мигрантов в Сормове
03 декабря 2024 07:23  [1090] Трёхлетний мальчик погиб во время прогулки в детском саду в Верхних Печёрах
02 декабря 2024 15:36  [517] Руководителя нижегородского ООО "Прано Групп" подозревают в крупном мошенничестве
02 декабря 2024 10:57  [1196] Шесть человек пострадали в ДТП недалеко от Ждановского вечером 1 декабря
01 декабря 2024 15:09  [573] Нижегородку подозревают в противоправных действиях в отношении своего ребёнка
Происшествия

Один человек погиб и двое ранены в результате массового ДТП под Дзержинском

05 декабря 2024 09:07  [85] Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельная автоавария произошла накануне под Дзержинском на 8 км автодороги Красный Мыс – Гнилицкие дворики.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля случилось 4 декабря около 16:30.

По предварительной информации, 38-летний водитель тягача Dongfeng GX, проезжая крутой поворот, не справился с управлением - и его полуприцеп выехал на полосу встречного движения, где задел Renault Duster. От удара легковушку развернуло и откинуло "в лоб" к попутному тягачу Mercedes, после чего автомобили съехали в кювет.

В результате ДТП пострадали три пассажира пассажира "Дастера": один мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, двоих мужчин госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельств произошедшего.

Напомним, ночью 1 декабря смертельная авария произошла в Зелёном городе: семеро подростков набились в каршеринговый автомобиль, который улетел в кювет. За рулём находился пьяный несовершеннолетний водитель. Один 15-летний юноша погиб, в больницу доставлены 4 девушки в возрасте от 14 до 17 лет и два молодых человека 16 и 19 лет.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госавтоинспекция ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Передвижной фестиваль Кино на службе Отчеству в Нижнем Новгороде
04 декабря 2024 10:38Передвижной фестиваль "Кино на службе Отчеству" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph