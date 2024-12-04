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Общество

Проектирование трамвайной линии в Новинки начнут после реконструкции действующих путей

05 декабря 2024 10:43  [96] Общество

Разработку проекта новой трамвайной линии в поселок Новинки в Нижнем Новгороде планируется начать после реконструкции действующих путей. Об этом сообщили представители минтранса региона, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Нижегородка написала главе региона Глебу Никитину о своих опасениях, что после реализации масштабного проекта КРТ в районе деревни Ольгино пробки в микрорайоне "Щербинки" увеличатся, а также поинтересовалась о стадии реализации проекта по продлению трамвайной линии до поселка Новинки.

Представители министерства транспорта Нижегородской области ответили, что в настоящее время ведется строительство дублера проспекта Гагарина в районе деревни Ольгино и Новинок для частичной разгрузки проспекта.

"Первая очередь дублера проспекта Гагарина достаточно капиталоемкая, поэтому её построить возможно только при поддержке федеральных властей. В настоящее время модернизируются существующие трамвайные линии, которые сильно изношены, чтобы новые трамваи не ставить на старые рельсы. Следующим этапом планируется начать проектирование новых линий в Новинки (через Щербинки) и в Седьмой микрорайон в Сормовском районе Нижнего Новгорода", - пояснили в региональном минтрансе.

Напомним, нижегородские власти рассматривают два варианта строительства трамвайной линии до деревни Ольгино.

Также ранее сообщалось, что для продления новой трамвайной линии планируется дополнительно проложить 33 км новых рельсовых путей. Метро в микрорайон "Щербинки" в Нижнем Новгороде строить не планируется.

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Теги:
Строительство Трамвай
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