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Общество

Трамвайную линию в Нижнем Новгороде планируют продлить до Щербинок и Новинок

07 декабря 2023 14:16  [110] Общество

Трамвайную линию в Нижнем Новгороде планируют продлить до Щербинок и Новинок. Об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, несколько нижегородцев указали на то, что на проспекте Гагарина в направлении Ольгина регулярно затруднено движение. Среди идей для решения проблемы разгрузки транспортной артерии они предложили проложить трамвайную линию в Щербинки или продлить туда метрополитен.

Глеб Никитин рассказал, что продление трамвайной линии в направлении Ольгина и Новинок уже рассматривается правительством Нижегородской области, как наиболее эффективная мера решения проблемы.

Уже проведена предпроектная работа. Всего планируется дополнительно проложить 33 км новых рельсовых путей. Перед партнёрами региона по реализации проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов - правительством России и ВЭБ.РФ - уже обозначена данная задача.

В начале следующего года будет принято какое-то решение по дальнейшему тиражирования проекта модернизации электротранспорта в регионе.

"Метрополитен - это очень дорого и долго, действительно, - и трамвай здесь, в том числе с учётом застройки, [наиболее оптимальное решение]", - пояснил глава региона.

"Мы детально проработали все финансовые и технические аспекты и считаем, что нужно развивать трамвайное сообщение", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет будет выделено 50 млрд рублей. В настоящее время уже реконструировано более 17 км трамвайных путей из запланированных 149 км. Также будут обновлены 3 депо, построено и модернизировано 15 тяговых подстанций.

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Теги:
модер Трамвай
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