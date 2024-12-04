ВЭБ.РФ допускает повышение ключевой ставки до 23% в декабре Экономика

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" допускает, что Центробанк на заседании совета директоров в декабре может поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 23% годовых. Об этом ТАСС заявил главный экономист корпорации Андрей Клепач.

"Я ожидаю, что ставку повысят. Скорее всего, до 23%, но, вероятно, что и ещё выше", - прокомментировал он.

Кроме того, Клепач не исключил дополнительного повышения ставки уже в начале 2025 года.

Напомним, ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке намечено на 20 декабря. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор продолжит вести обоснованную денежно-кредитную политику. При этом, по её словам, снижение ключевой ставки в нынешних условиях может привести только к ослаблению курса рубля и ускорению инфляции.

Как ранее сообщал телеканал "360", совет директоров Банка России на собрании 25 октября принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов - до рекордных 21%. Причиной такого решения назвали увеличение инфляционных ожиданий выше июльских прогнозов.