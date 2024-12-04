Защитник "Торпедо" Богдан Конюшков войдёт в сборную России на Кубок Первого канала Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Штаб сборной России определил состав команды "Россия 25" на Кубок Первого канала (0+), который пройдёт в Санкт-Петербурге. В состав вызван 21-летний защитник нижегородского ХК "Торпедо" Богдан Конюшков.

Ежегодный хоккейный турнир, который под разными названиями проходит уже почти 60 лет, в этом году состоится с 12 по 15 декабря на СКА-Арене. За трофей поборются четыре сборные: Россия, Беларусь и Казахстан, а также Сборная мира, в которую войдут лучшие иностранные игроки Континентальной хоккейной лиги.

Сборная России выступит на турнире под именем "Россия 25", что означает средний возраст игроков в команде. В состав вызваны Александр Никишин, Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Василий Глотов, Иван Демидов из СКА), Сергей Телегин и Илья Карпухин из "Трактора", Дмитрий Симашев и Александр Елесин из "Локомотива", Никита Коростелев и Данил Аймурзин из "Северстали", Илья Сафонов из "Ак Барса", Виталий Абрамов и Руслан Исхаков из ЦСКА - и другие игроки.

Тренерский штаб возглавил Роман Ротенберг.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:

12 декабря, четверг:

14:30 Беларусь – Казахстан;

18:30 Россия – Сборная мира КХЛ;

13 декабря, пятница:

19:00 Турнир по хоккею 3х3;

14 декабря, суббота:

14:00 Россия – Беларусь;

18:30 Казахстан – Сборная мира КХЛ;

15 декабря, воскресенье:

14:00 Россия – Казахстан;

18:30 Беларусь – Сборная мира КХЛ.

Все матчи "России 25" в прямом эфире покажет Первый канал, остальные игры будут транслироваться на сайте канала в интернете.