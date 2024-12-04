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Общество

Новые остановочные павильоны установили по просьбам нижегородцев на улицах Корейской и Горной

05 декабря 2024 17:39  [74] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Приокском районе Нижнего Новгорода установили новые остановочные павильоны по просьбам местных жителей. Как сообщает районная администрация, два остановочных павильона установили на улице Горной и ещё один на улице Корейской.

По словам главы администрации Приокского района Романа Ухабина, приокчане жаловались, что на старых остановках ждать общественный транспорт им было неудобно.

Перед установкой подрядчик отремонтировал остановочные площадки. Так, на улице Горной на остановке уложили новое асфальтовое покрытие, а на улице Корейской оборудовали заездной карман и подход к обновлённой остановке.

Напомним, также в этом году в Приокском районе в рамках ремонта улицы Ларина по просьбам местных жителей были установлены четыре остановочных павильона: на остановках "Сады 40 лет Октября" и "Деревня Анкудиновка" по обеим сторонам одной из главных магистралей района.

Ранее сообщалось, что новая остановка "Улица Лоскутова" начнет действовать в Нижнем Новгороде с 13 сентября.

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Теги:
Городское хозяйство Остановки
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