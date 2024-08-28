Новая остановка "Улица Лоскутова" начнет действовать в Нижнем Новгороде с 13 сентября Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С 13 сентября в Нижнем Новгороде начнет действовать новый остановочный пункт "Улица Лоскутова"на улице Комсомольской в районе дома №4.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, дополнительная остановка организована в связи с изменением электробусных маршрутов Э-12 и Э-14, а также в целях соблюдения норматива пешеходной доступности. Обустройство посадочной площадки и пешеходных подходов выполнят к началу октября.

В департаменте также уточнили, что с 13 сентября электробусы Э-12 будут ходить по маршруту от ЖК "Торпедо" – по улице Гайдара, Южному шоссе, улице Веденяпина, проспекту Ленина, через метро "Пролетарская", по улице Переходникова, проспекту Бусыгина, улицам Дьяконова, Раевского, Плотникова, Краснодонцев, Комсомольской, проспекту Октября, Веденяпина, Южному шоссе, улице Гайдара до ЖК "Торпедо".

Электробусы Э-14 пойдут навстречу маршруту Э-12 – от ЖК "Торпедо" по улице Гайдара, Южному шоссе, улице Веденяпина, проспекту Октября, улицам Комсомольской, Краснодонцев, Плотникова, Раевского, Дьяконова, проспекту Бусыгина, улице Переходникова, через метро "Пролетарская", по проспекту Ленина, улице Веденяпина, Южному шоссе, улице Гайдара до ЖК "Торпедо".

Ранее сообщалось, что четыре остановочных павильона появились на улице Ларина по просьбам жителей. Также сообщалось, что автобусы Т-13, Т-44 и А-23а перестанут ходить в Нижнем Новгороде