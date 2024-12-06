Нижегородцы могут бесплатно отправить участникам СВО посылки к Новому году Общество

Письма и посылки участникам СВО к Новому году и Рождеству нижегородцы могут отправить абсолютно бесплатно из любого почтового отделения региона.

Как напомнили в Военном комиссариате Нижегородской области, на почте для отправки в зону спецоперации принимаются посылки весом до 10 кг.

Для участников СВО действует специальный почтовый адрес: 103400, Москва-400, номер войсковой части, отряда (для добровольческих формирований), ФИО военнослужащего.

Пример: Иванову Ивану Ивановичу, войсковая часть 11111, отряд "Барс - 8" (указывается номер конкретного отряда, где проходит службу доброволец), г. Москва - 400, 103400.

Как отметил военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов, уточнить номер части, где проходит службу ваш родственник, можно в военкомате по месту жительства. Для этого нужно предъявить документ, подтверждающий родство с участником СВО. Запрашиваемую информацию вам сообщат либо лично, либо по телефону.

"Использование мобильной связи в зоне СВО ограничено в целях обеспечения безопасности самих военнослужащих, поэтому почтовая связь является проверенным и надежным способом поддержания коммуникаций с нашими доблестными воинами", – подытожил Сергей Агафонов.