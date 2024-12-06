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Общество

Владимир Путин дал старт Всероссийской акции "Ёлка желаний"

06 декабря 2024 09:58  [476] Общество

Фото: "Движение первых"

Президент России Владимир Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ 5 декабря дал старт Всероссийской акции "Ёлка желаний". Глава государства снял с новогодней ёлки, установленной в Центральном выставочном зале "Манеж" , три открытки с желаниями детей.

Владимир Путин исполнит желания 10-летней Маргариты Руцинской из Белгородской области, которая мечтает побывать на авиатренажёре в роли пилота, 12-летней Таисии Леоновой из Московской области, мечтавшей посетить репетицию ансамбля народного танца им. И. Моисеева, и 15-летней Арины Порхал из ДНР, которая сможет посетить Санкт-Петербург.

Президент РФ ежегодно президент снимает с "Ёлок желаний" несколько открыток с мечтами участников акции, и уже исполнил 18 новогодних желаний.

Подать заявку с новогодним желанием ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут до 20 декабря на сайте акции елкажеланий.рф.

При этом любой россиянин может стать добрым волшебником и исполнить желания детей: с 6 декабря можно присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты также на сайте.

Проект "Ёлка желаний" существует уже 6 лет - и за это время её участникам удалось осуществить заветные мечты тяжелобольных детей, сирот, детей военнослужащих и участников СВО, вынужденных переселенцев с территорий ЛДНР, ребят из малоимущих семей.

Ежегодно сотни волшебных ёлок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтёрских центрах, на крупных мероприятиях. На счету участников акции - уже более 210 тысяч исполненных желаний.

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Теги:
Дети Ёлка желаний Новый год
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