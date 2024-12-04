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Общество

Глеб Никитин рассказал о строительстве метро на площади Свободы

06 декабря 2024 13:38  [134] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе "прямой линии" 6 декабря рассказал о строительстве метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде.

Как сообщил глава региона, тема строительства метро регулярно обсуждается в Минстрое РФ. Губернатор подчеркнул, что проект является сложным.

"Строительство метро дело в принципе непростое, все сомнения должны толковаться в пользу города, зданий. Подрядчик опытный, крупный, он управляет финансами", - отметил глава региона.

Он также добавил, что темп проходки сейчас неплохой, а по срокам завершения работ следует ориентироваться на конец 2026 года.

Как сообщалось ранее, тоннелепроходческий щит "Владимир" преодолел уже 700 метров от Сенной в сторону площади Свободы.

Сроки окончания строительства новых станций метро "Площадь Свободы" и "Площадь Сенная" в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год.

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Теги:
Глеб Никитин Метро
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