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Общество

Сроки завершения строительства метро в Нижнем Новгороде определят после госэкспертизы

29 ноября 2024 11:15  [50] Общество

Сроки окончания строительства новых станций метро "Площадь Свободы" и "Площадь Сенная" в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

"Согласно муниципальному контракту, указанные в тендерной документации по ТПМК (Горького-Свободы) сроки строительно-монтажных работ учитывают возможность продления общего срока реализации проекта и в 2026 году. Конечно, при согласовании проектно-сметной документации основного этапа строительства, отделки станций и благоустройства, которые в настоящее время проходит проверку в Главгосэкспертизе", - говорится в сообщении.

Перенос сроков связан. в том числе, и с результатами новых уточняющих геологических изысканий на улице Горького. Как отметил генеральный директор ГУММИД Андрей Левдиков, точная дата окончания строительства станет известна после получения положительного заключения госэкспертизы по оставшимся 4 этапам проекта.

"Как это случится, то мы сразу сообщим жителям и депутатам. Также хочу напомнить, что проходка щитом "Владимир" идет полным ходом, сегодня покажем проходку в районе ТЦ "Шоколад", - сказал руководитель ГУММИДа.

Ранее сообщалось, что новую ветку метро от станции метро "Горьковская" до станции "Площадь Свободы" планировалось построить до 31 декабря 2025 года. Напомним, что тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел от Сенной площади более 600 метров.

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Теги:
Метро Строительство
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