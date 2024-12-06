Федерация перечислит Нижегородской области 250 млн рублей на ремонт здания техникума в Лыскове Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Правительство РФ перечислит Нижегородской области более 250 млн рублей на ремонт здания техникума в Лыскове. Об этом в своем Telegram-канале рассказала министр культуры региона Наталья Суханова.

По ее словам, около 15 лет здание бывшего техникума пустует и ветшает.

"Впереди большая работа по реконструкции объекта, и это проект не одного года. После завершения ремонта в двухэтажной части здания разместится музыкальная школа, а в одноэтажной – художественная школа. Из федерального бюджета на ремонт здания бывшего техникума будет направлено более 250 млн рублей", - пояснила Суханова.

Федеральные средства будут выделены на ремонт здания бывшего техникума в рамках нового нацпроекта "Семья".

Напомним, реставрацию здания Литературного музея им. Горького в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.