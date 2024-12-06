Нижегородские конькобежцы завоевали "золото" и "серебро" на Кубке России

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Дарья Качанова в центре

Дарья Качанова в центре

Нижегородские конькобежцы Дарья Качанова и Сергей Трофимов завоевали золотую и серебряную медали Кубка России по конькобежному спорту.

Турнир проходил в Челябинске в знаменитом Ледовом дворце "Уральская молния". По результатам этого Кубка России 24 сильнейших спортсмена и спортсменки в каждом виде многоборья получили право выступать на Чемпионате России по спринтерскому и классическому многоборьям, который пройдёт также в Челябинске 1-2 февраля 2025 года.

Воспитанница нижегородской комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 Дарья Качанова с результатом 152.295 очка установила новый рекорд катка по сумме спринтерского многоборья. Кроме того, спортсменка показала высокие результаты, близкие к рекордам катка на дистанциях 500 м и 1000 м.

Воспитанник спортивной школы "Сормово" им. Ю.П. Круглова Сергей Трофимов стал вторым по сумме классического многоборья, набрав 155.387 очка.

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Теги:
Конькобежный спорт турнир
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