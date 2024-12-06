Жилой дом на четыре квартиры сгорел в Богородском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в Богородском районе в посёлке Буревестник. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в населённом пункте вспыхнул жилой дом на четыре квартиры.

Пожарные подразделения потушили огонь на площади 112 кв. метров. Из горящего здания ещё до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 8 человек, в том числе 3 ребёнка.

"В результате пожара пострадал 39-летний мужчина, он доставлен в больницу", - добавили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки.