Масштабный пожар тушат 100 сотрудников МЧС в Канавинском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В Канавинском районе Нижнего Новгорода сегодня утром разгорелся крупный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, на Московском шоссе горит производственно-складское здание. Предварительная площадь пожара составляет 8,4 тысячи квадратных метров. На 900 "квадратах" обрушилась кровля.

"Сведения о пострадавших не поступали", - отметили в ведомстве.

На месте происшествия в настоящее время работают более 100 специалистов. Кроме того, привлечено 35 единиц спецтехники.