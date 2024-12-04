Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 декабря 2024 07:39  [158] Масштабный пожар тушат 100 сотрудников МЧС в Канавинском районе
05 декабря 2024 14:56  [366] Средняя взятка в Нижегородской области достигла 1,1 млн рублей
05 декабря 2024 09:07  [391] Один человек погиб и двое ранены в результате массового ДТП под Дзержинском
05 декабря 2024 08:30  [9883] Подозреваемого в убийстве пенсионеров в Сарове задержали по горячим следам
05 декабря 2024 07:34  [1270] Двух пенсионеров жестоко убили в Сарове
04 декабря 2024 13:38  [523] Ещё семерых мигрантов со стройки в Нижнем Новгороде выдворят из России
04 декабря 2024 08:54  [555] Почти 47 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам на прошедшей неделе
03 декабря 2024 09:07  [579] Почти килограмм метадона обнаружили полицейские у мигрантов в Сормове
03 декабря 2024 07:23  [1236] Трёхлетний мальчик погиб во время прогулки в детском саду в Верхних Печёрах
02 декабря 2024 15:36  [564] Руководителя нижегородского ООО "Прано Групп" подозревают в крупном мошенничестве
Происшествия

Масштабный пожар тушат 100 сотрудников МЧС в Канавинском районе

06 декабря 2024 07:39  [158] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

В Канавинском районе Нижнего Новгорода сегодня утром разгорелся крупный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, на Московском шоссе горит производственно-складское здание. Предварительная площадь пожара составляет 8,4 тысячи квадратных метров. На 900 "квадратах" обрушилась кровля.

"Сведения о пострадавших не поступали", - отметили в ведомстве.

На месте происшествия в настоящее время работают более 100 специалистов. Кроме того, привлечено 35 единиц спецтехники.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
27 ноября 2024 09:36  [657] Пожарные тушат горящий склад на улице Федосеенко в Сормове
24 ноября 2024 18:07  [755] Нижегородские пожарные отстояли от огня заправку
08 ноября 2024 11:04  [880] Пожар вспыхнул на заводе на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Передвижной фестиваль Кино на службе Отчеству в Нижнем Новгороде
04 декабря 2024 10:38Передвижной фестиваль "Кино на службе Отчеству" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph