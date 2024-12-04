Масштабный пожар тушат 100 сотрудников МЧС в Канавинском районе

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В Канавинском районе Нижнего Новгорода сегодня утром разгорелся крупный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Согласно информации, на Московском шоссе горит производственно-складское здание. Предварительная площадь пожара составляет 8,4 тысячи квадратных метров. На 900 "квадратах" обрушилась кровля.
"Сведения о пострадавших не поступали", - отметили в ведомстве.
На месте происшествия в настоящее время работают более 100 специалистов. Кроме того, привлечено 35 единиц спецтехники.
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