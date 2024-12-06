Вечный огонь снова зажгли в Арзамасе после масштабной реконструкции мемориала Общество

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасе завершилась масштабная реконструкция мемориального комплекса. Накануне там прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня.

Частицу пламени для зажжения доставили сюда арзамасские волонтёры с мемориального комплекса Нижегородского кремля. В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также депутат Госдумы Евгений Лебедев, зампред Заксобрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, мэр Арзамаса Александр Щелоков, а также местные жители - ветераны и труженики тыла, участники и семьи героев СВО, ветераны-афганцы, ветераны боевых действий в Чечне, юнармейцы.

"Знаю, что жители поддержали инициативу масштабного благоустройства и развития территории у мемориала, активно участвовали в обсуждении проекта. В реконструкции нуждалась и сама площадь, и Вечный огонь, и постаменты под бюстами, и стелы с именами героев. Теперь комплекс заметно преобразился", - отметил Глеб Никитин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

"Друзья, символично, что мы открываем этот комплекс в преддверии двух очень важных памятных дат. 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества, а 11 декабря – День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. Вечный огонь – это символ нашей памяти. Памяти поколений о великом подвиге ветеранов и тех воинов, кто отдал свои жизни, защищая Родину в наши дни в локальных конфликтах, на спецоперации - ради мирного будущего", - заключил губернатор.

В ходе работ по благоустройству на территории была обновлена брусчатка, проведено озеленение, смонтировано освещение и видеонаблюдение. Центральную стелу и мозаичное панно на ней отреставрировали, а сам мемориал теперь оснащён новой горелкой и облицован гранитными плитами. На стене памяти высечены имена 1 359 жителей города, погибших на фронте.

"Вечный огонь – исходная точка событий общегородского масштаба в Арзамасе. Здесь проходят вахты поста №1, старт победного шествия, возложение цветов в памятные даты. Нам особенно важно было бережно подойти к переосмыслению и ремонту всей территории", - подчеркнул глава Арзамаса Александр Щелоков.

Работы по благоустройству мемориала проводились в рамках программы развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

"Благоустройство позволило не только сохранить это важное для арзамасцев место, но и создать здесь новое общественное пространство. Вместе с площадью у водонапорной башни оно свяжет парк имени Гайдара с уже обновлёнными локациями исторического центра города в единый пешеходный маршрут", - рассказал директор АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер" Игорь Филиппов.