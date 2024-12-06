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Общество

Новогодняя площадка откроется на Нижегородской ярмарке 28 декабря

08 декабря 2024 10:29  [95] Общество

Уже 28 декабря на Ярмарочной площади столицы Приволжья заработают каток с прокатом коньков, ярмарочный базар, карусель, печь, фотозоны. По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, на улице будут организованы игры с аниматорами, интерактивные представления и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а в домиках – творческие мастер-классы.

По словам заместителя губернатора региона Олега Берковича, Нижегородская ярмарка уже стала символом Нового года в городе.

“Сюда приходят за настроением, за ощущением праздника. Ярмарочная площадь воплощает в себе традиции народных гуляний, теплоту русской печи, краски рождественского базара. Приглашаем всех нижегородцев и гостей за 100% настоящей зимой!”, – отметил Олег Беркович.

В частности, на ярмарочном базаре можно будет найти сувениры, подарки и угощения от нижегородских мастеров. Заработает фуд-корт, а кафе русской кухни “Самоварная” (Главный ярмарочный дом, правое крыло) презентует специальное зимнее меню.

“Согласно ярмарочным приметам, зима приходит в город, когда открывается новогодняя площадка Нижегородской ярмарки. Я надеюсь, что в этом году погода не подведет, и приглашаю всех к нам кататься на коньках, гулять, смотреть театральные представления, греться и сушить варежки у печки, в общем, делать все то, за что мы любим зиму”, — подчеркнула генеральный директор Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что совсем скоро начнет работу и каток у здания Нижегородской ярмарки.

“Как всегда, гости смогут не просто покататься на коньках, но и по-настоящему почувствовать атмосферу праздника. Локация будет украшена в стилистике художественных промыслов, на ней пройдут театрализованные представления и мастер-классы для всей семьи, посетители смогут приобрести праздничные сувениры и угоститься городецким пряником”, — поделился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он подчеркнул, что этой зимой в Нижнем Новгороде будут подготовлены более 40 ледовых катков, а новогодние каникулы пройдут под эгидой благотворительного фестиваля “Горьковская Ёлка”, мероприятия которого запланированы на известных городских локациях, в парках и учреждениях культуры.

Фестиваль “Новый год на Ярмарке” пройдет при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что фестиваль "Горьковская ёлка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января.

Этой традиции в этом году исполняется 125 лет: 4 января 1900 года писатель Максим Горький впервые организовал новогодний праздник для 500 детей из нуждающихся семей. Эта дата будет особенно отмечена в программе мероприятий.

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Теги:
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