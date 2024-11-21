Фестиваль "Горьковская ёлка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Благотворительный фестиваль "Горьковская ёлка" вновь состоится в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Этой традиции в этом году исполняется 125 лет: 4 января 1900 года писатель Максим Горький впервые организовал новогодний праздник для 500 детей из нуждающихся семей. Эта дата будет особенно отмечена в программе мероприятий.

Юрий Шалабаев рассказал, как под эгидой фестиваля Нижний Новгород город отпразднует Новый год.

Мероприятия "Горьковской ёлки" пройдут с 23 декабря по 8 января на самых разных площадках: как на уличных - Большой Покровской, Театральной площади и площади Маркина, так и в муниципальных учреждениях культуры - театрах, музеях и библиотеках.

В день старта фестиваля на площади Маркина развернётся "Горьковская ярмарка" с чаем, калачами, сувенирами и мастер-классами. На площадке будет организован "Домик добрых дел", где можно будет передать подарок детям из новых регионов.

С 28 декабря новогодние программы для всей семьи можно будет посетить в парках "Швейцария", "Светлоярский", "Дубки", "Станкозавода" и "Автозаводском".

Кроме того, напомнил мэр, 29 декабря 08:30 на станцию "Сортировочная" прибудет "Поезд Деда Мороза" - он пробудет там до 15:10. Во время стоянки нижегородцев ждёт развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

4 января на Большой Покровской улице состоится театрализованное шествие сказочных героев "Горьковская Ёлка: сказка оживает", по окончании которого все желающие смогут угоститься чаем и калачами. Улицу оформят фотозонами, а на Театральной площади, рядом с концертной площадкой, установят арт-объект в форме снежного шара.

В преддверии Нового года в Нижнем Новгороде будет работать "Почта Деда Мороза": специальные почтоматы будут установлены в театрах, крупных торговых центрах, на ж/д вокзале, в планетарии и аэропорту.

Вся информация о фестивале будет доступна на сайте ГОРЬКОВСКАЯЁЛКА.РФ (с 10 декабря), на страницах в соцсетях городской администрации, депкульта, учреждений культуры и парков.