Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода прокомментировала затопление квартир в доме №37 на Фучика Общество

Со вчерашнего дня жители первого и второго подъезда дома №37 по ул. Юлиуса Фучика начали возвращаться в свои квартиры. В СМИ начал распространяться видеоматериал, в котором жилье было затоплено водой. В связи с этим администрация Автозаводского района дала свой комментарий.

Так, первые два подъезда дома уже подключили к коммуникациям. Во второй подъезд пустили газ, горячее и холодное водоснабжение, в первый — только воду. Газ не подаётся, так как для этого необходим допуск в каждую квартиру по стояку.

Информацию о возобновлении подачи ресурсов довели до жильцов в прошедший четверг, 5 декабря. В субботу дополнительно сотрудники администрации обзвонили жителей, которых не было на штабе.

Часть жителей, включая жителей квартиры, которая показана на видео, на собрание не пришли.

“По имеющейся информации, у жителей данной квартиры была отключена стиральная машина, однако кран не был перекрыт, из-за чего случилась протечка. Сейчас кран перекрыли. Стоит подчеркнуть, что никаких аварий зафиксировано не было”, — сказали в администрации.

Напомним, вчера сообщалось о том, что жильцы дома на улице Фучика в Нижнем Новгороде возвращаются в свои квартиры.