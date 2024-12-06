Жильцы дома на улице Фучика в Нижнем Новгороде возвращаются в свои квартиры Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

3 декабря с пострадавшего от взрыва шестиподъездного дома № 37 по улице Фучика в Нижнем Новгороде снят режим чрезвычайной ситуации. Особый режим был снят по итогам двух экспертиз, проведённых Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам ГОЧС МЧС России. C сегодняшнего дня жителям первого и второго подъездов разрешили возвращаться в свои квартиры.

В администрации Автозаводского райна сообщили, что собственникам квартир на время переезда продолжат компенсировать стоимость найма жилья: во втором подъезде - до 31 декабря 2024 года, в первом подъезде - до 15 февраля 2025 года, поскольку некоторым помещениям необходим ремонт. Администрация также окажет помощь в перевозке вещей, если это необходимо.

Во всём доме ранее включено отопление, в присутствии собственников будет подключена холодная и горячая вода, а после проверки оборудования соответствующими службами - и газ.

Также в первом подъезде обследован лифт - его эксплуатацию признали безопасной. На 2025 год запланирован капитальный ремонт дома - а именно подвала и фасада.

Напомним, что квартира на пятом этаже в доме №37 по улице Фучика в Автозаводском районе загорелась 19 марта. Дом был построен в 1976 году, в нём 9 этажей и 6 подъездов. После пожара было решено, что подрядчик восстановит конструкции дома.