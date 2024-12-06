"Единая Россия" отправила из Нижнего Новгорода теплую одежду в Донецк Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Из Нижнего Новгорода в Донецкую народную республику отправлен очередной гуманитарный груз. В его составе – почти 800 абсолютно новых предметов теплой одежды. Формированием конвоя занималось региональное отделение "Единой России".

Как отметил первый заместитель руководителя исполкома нижегородского отделения "Единой России" Дмитрий Филипенко, груз был сформирован по заявкам коллег из Донецкой народной республики.

"Мы продолжаем работать адресно, и конкретно эта машина с гуманитарным грузом уже в ближайшие дни будет в Донецке. Сейчас наши бойцы активно сражаются на донецком направлении, и многим жителям освобожденных населенных пунктов требуются теплые вещи. Не всегда они самостоятельно могут их приобрести, поэтому мы оперативно отработали этот запрос. Как и всегда, благодарим наших партнеров, с помощью которым груз был сформирован и отправлен в максимально короткие сроки. Вся область по сути участвует в отправках, работаем единым фронтом для помощи тем, кто находится на освобожденных территориях", - сказал Дмитрий Филипенко.

Груз был собран совместно с Домом народного единства и представителями Нижегородской азербайджанской общины.

"Нас попросили посодействовать в приобретении теплой одежды для жителей Донецкой народной республики. И вот уже сегодня вместе с нашими партнерами и нашими соотечественниками отправляем необходимый груз. Это почти 800 предметов одежды – теплые куртки, штаны, кофты. Мы по-другому не можем, потому что мы все – граждане великой многонациональной страны. Это наш долг! И считаем, что именно в трудное время нужно быть рядом и помогать. Тем самым доказать, что в единстве наша сила, и благодаря этому нас никто не победит", - подчеркнул председатель национально-культурной автономии азербайджанцев Нижегородской области Магамед Ахметов.

Отметим, что это уже не первый гуманитарный конвой с теплыми вещами, направленный региональным отделением "Единой России". Последний был доставлен на этой неделе в Курск. Нижегородцы передали теплые вещи для эвакуированных жителей области. Груз был сформирован совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области при поддержке предприятий и общественных организаций.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.