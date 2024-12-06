Новые спортивные объекты Нижегородской области
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
09 декабря 2024 10:48  [103] Демонтаж недостроенного ФОКа завершили на улице Родионова в Нижнем Новгороде
09 декабря 2024 07:41  [170] "Торпедо" переиграло "Ладу" на домашнем льду со счётом 3:2
07 декабря 2024 16:32  [485] ФК "Пари НН" проиграл "Спартаку" со счётом 0:3 в заключительном матче 2024 года
07 декабря 2024 11:39  [443] Нижегородские конькобежцы завоевали "золото" и "серебро" на Кубке России
06 декабря 2024 07:25  [489] Нижегородец Шамиль Гамидов взял "серебро" ЧМ по смешанным единоборствам
05 декабря 2024 14:48  [579] Защитник "Торпедо" Богдан Конюшков войдёт в сборную России на Кубок Первого канала
05 декабря 2024 12:39  [616] Концессионное соглашение по стадиону "Водник" могут заключить в Нижнем Новгороде
04 декабря 2024 17:27  [663] Около 134 тысяч "Карт болельщика" оформили нижегородцы к декабрю
04 декабря 2024 11:03  [616] Детский фестиваль параспорта прошел в Нижнем Новгороде
03 декабря 2024 14:16  [638] Эксклюзивное джерси "Профессор" выпустили в честь Дня рождения Игоря Ларионова
Спорт

"Торпедо" переиграло "Ладу" на домашнем льду со счётом 3:2

09 декабря 2024 07:41  [170] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

8 декабря хоккеисты "Торпедо" провели на льду "Нагорного" заключительный матч перед недельной паузой в Чемпионате КХЛ. К этому моменту бело-синие подошли с неутешительной "домашней" статистикой: команда провела дома 15 матчей, и только 3 из них стали победными в основное время и ещё одну победу удалось вырвать в овертайме. Такая ситуация сильно удручает болельщиков и явно не доставляет удовольствия игрокам.

Победа была необходима и трибунам (ведь следующая домашняя игра состоится только в конце декабря), и команде - поскольку каждая пара очков укрепляет позиции в турнирной таблице с плотной конкуренцией.

И первый период матча наградил болельщиков лавиной эмоций: Сергей Гончарук, Дмитрий Кагарлицкий и Василий Атанасов поразили ворота соперника, причём две из этих шайб были заброшены в численном большинстве.

Во втором периоде команды не сбавляли обороты, создавая массу голевых моментов, и только надёжность Ивана Кульбакова и Владислава Подъяпольского не позволила изменить счёт.

В заключительном периоде хоккеисты "Лады" стали действовать жёстче и смогли вернуться в игру, держа болельщиков в напряжении до самых последних секунд. В середине 20-минутки в ворота "Торпедо" влетела шайба Ивана Романова, а буквально за 30 секунд до финальной сирены Архип Неколенко сократил дистанцию до минимальной. Однако нижегородцы смогли удержать преимущество - 3:2.

Теперь Чемпионат КХЛ встаёт на небольшую паузу, во время которой состоится Кубок Первого канала - он пройдёт с 12 по 15 декабря на СКА-Арене. За трофей поборются четыре сборные: Россия, Беларусь и Казахстан, а также Сборная мира, в которую войдут лучшие иностранные игроки Континентальной хоккейной лиги. Стоит отметить, что шесть игроков "Торпедо" будут участвовать в этих играх: Богдан Конюшков вошёл в состав Сборной России, Маркус Филлипс - в Сборную Мира, Дмитрий Бреус - в Сборную Казахстана, а честь Сборной Беларуси на турнире будут отстаивать Иван Кульбаков, Андрей Белевич и Даниил Бокун.

17 и 19 декабря нижегородцы проведут выездные матчи против "Витязя" и СКА, а следующая серия домашних игр стартует 25 декабря - в Нижний Новгород прибудут "Локомотив", "Барыс" и "Куньлунь Ред Стар".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph