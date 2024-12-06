"Торпедо" переиграло "Ладу" на домашнем льду со счётом 3:2 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

8 декабря хоккеисты "Торпедо" провели на льду "Нагорного" заключительный матч перед недельной паузой в Чемпионате КХЛ. К этому моменту бело-синие подошли с неутешительной "домашней" статистикой: команда провела дома 15 матчей, и только 3 из них стали победными в основное время и ещё одну победу удалось вырвать в овертайме. Такая ситуация сильно удручает болельщиков и явно не доставляет удовольствия игрокам.

Победа была необходима и трибунам (ведь следующая домашняя игра состоится только в конце декабря), и команде - поскольку каждая пара очков укрепляет позиции в турнирной таблице с плотной конкуренцией.

И первый период матча наградил болельщиков лавиной эмоций: Сергей Гончарук, Дмитрий Кагарлицкий и Василий Атанасов поразили ворота соперника, причём две из этих шайб были заброшены в численном большинстве.

Во втором периоде команды не сбавляли обороты, создавая массу голевых моментов, и только надёжность Ивана Кульбакова и Владислава Подъяпольского не позволила изменить счёт.

В заключительном периоде хоккеисты "Лады" стали действовать жёстче и смогли вернуться в игру, держа болельщиков в напряжении до самых последних секунд. В середине 20-минутки в ворота "Торпедо" влетела шайба Ивана Романова, а буквально за 30 секунд до финальной сирены Архип Неколенко сократил дистанцию до минимальной. Однако нижегородцы смогли удержать преимущество - 3:2.

Теперь Чемпионат КХЛ встаёт на небольшую паузу, во время которой состоится Кубок Первого канала - он пройдёт с 12 по 15 декабря на СКА-Арене. За трофей поборются четыре сборные: Россия, Беларусь и Казахстан, а также Сборная мира, в которую войдут лучшие иностранные игроки Континентальной хоккейной лиги. Стоит отметить, что шесть игроков "Торпедо" будут участвовать в этих играх: Богдан Конюшков вошёл в состав Сборной России, Маркус Филлипс - в Сборную Мира, Дмитрий Бреус - в Сборную Казахстана, а честь Сборной Беларуси на турнире будут отстаивать Иван Кульбаков, Андрей Белевич и Даниил Бокун.

17 и 19 декабря нижегородцы проведут выездные матчи против "Витязя" и СКА, а следующая серия домашних игр стартует 25 декабря - в Нижний Новгород прибудут "Локомотив", "Барыс" и "Куньлунь Ред Стар".