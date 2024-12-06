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Общество

Нижегородские дорожники организовали круглосуточную работу в условиях снегопада

09 декабря 2024 08:58  [62] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Дорожные предприятия Нижнего Новгорода организовали круглосуточную работу в условиях снегопада, накрывшего регион накануне вечером. По прогнозам синоптиков, его пик придётся на сегодняшнее утро.

"Наша задача максимально эффективно выполнить прометание дорог ночью и рано с утра, чтобы в час пик дорожная техника не стояла в пробках и эффективность уборки не снижалась. Рабочие готовы, техника готова", - прокомментировали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Глава Нижнего новгорода Юрий Шалабаев отчитался, что как только начался снег, техника сразу вышла на уборку дорог.

"Ночью работа не прекращалась, и продолжается сейчас. Автопоезда и отдельные машины прометают проезжие части, стараясь свести к минимуму неудобства от такого количества осадков. Прогноз снова поменялся в сторону их увеличения: накануне передавали 12 см, сейчас уже порядка 17 см", - рассказал мэр.

По его словам, пока идёт снегопад, полностью очистить дороги он снега не представляется возможным.

"Техника может только помочь сделать проезд более комфортным. Эффективность от уборки значительно возрастает, лишь когда осадки прекращаются. Сейчас пока передышка, и техника может работать в полную силу. Используем это время", - отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, что Нижегородская область на этой неделе окажется под влиянием циклона, накрывшего Центральную Россию накануне. Поэтому в регионе в предстоящую семидневку будет преобладать облачная погода с осадками разной интенсивности.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Снег
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