Снегопады разной интенсивности накроют Нижегородскую область на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

Нижегородская область на этой неделе окажется под влиянием циклона, накрывшего Центральную Россию накануне. Поэтому в регионе в предстоящую семидневку будет преобладать облачная погода с осадками. По прогнозам синоптиков, установившийся снежный покров пролежит в столице Приволжья как минимум до Нового года. Дневная температура в начале недели -2…-4°, и только ближе к выходным морозы окрепнут.

Как прогнозировали метеорологи накануне, в регион пришёл мощный снегопад, который продлится и в понедельник. За сутки в Нижнем Новгороде может выпасть до 12 см снега. Причём во второй половине дня возможен снег с дождём. Днём -2...-4°, юго-западный ветер до 4 м/с.

Во вторник пасмурно, осадки будут носить локальный характер. Термометры покажут -3...-4°. К вечеру ветер значительно усилится - до 5 м/с, атмосферное давление, которое находилось в пределах нормы, пойдёт на понижение.

В среду, 11 декабря, будет пасмурно и ветренно. Днём пойдёт снег, который усилится к вечеру. Днём -3°, вечером -1..-2°.

В четверг атмосферное давление опустится до 737-740 мм рт.ст, температура ещё немного снизится до -4...-5°, а ветер стихнет до 1-2 м/с. При этом возможен небольшой снег, который усилится ночью.

В пятницу в первую половину дня прогнозируется сильный снегопад при крепнущем морозе: термометры покажут днём -8°.

В выходные наступит настоящая зима: местами по области снова будет идти снег, температура опустится до -7...-10°, а сильный ветер будет снижать ощущаемую температуру до -15°.