Минстрой предлагает ввести мораторий на банкротство девелоперов Экономика

Минстрой предлагает ввести мораторий на банкротство девелоперов до конца 2025 года, пишут Известия.

Проработать меры поддержки строительной отрасли поручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Мораторий на банкротство не позволит судам возбуждать дела о несостоятельности некоторых категорий юрлиц. Если в период его действия кредитором подается заявление о банкротстве, то Арбитражный суд должен вернуть его и не возбуждать дело о несостоятельности должника. Отмечается, что правительство уже вводило подобные меры в период пандемии коронавируса в 2020 году, а также в 2022 году на фоне западных антироссийских санкций.

Инициативу рассмотреть возможность введения моратория на банкротства в строительной сфере ранее предлагала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в России отмечается дефицит строителей.