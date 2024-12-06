Память Героев Отечества почтили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню состоялась на территории Нижегородского кремля в День Героев Отечества 9 декабря. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента России Игорь Комаров, участник программы "Время героев", инициированной главой государства, стажер полпреда подполковник полиции Иван Амиров, руководители правоохранительных и силовых ведомств, курсанты речного училища имени И.П. Кулибина, кадеты и юнармейцы, активисты военно-патриотических и общественных организаций Нижегородской области. Почетными гостями церемонии стали близкие родственники Героев Советского Союза и Героев России – бойцов специальной военной операции.

"Для нас этот праздник очень важен, мой сын - Дмитрий Жидков погиб, спасая своих товарищей, не бросив их в беде. Мы очень гордимся его подвигом", - сказала мама Героя России Татьяна Жидкова.

"Выдающийся образец героизма отечественного воинства – это стойкость наших отцов, дедов и прадедов. Они сражались на фронте и приближали победу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Их подвиги – образец для тех, кто защищал интересы нашей страны в Афганистане и боролся с терроризмом на Северном Кавказе и других "горячих" точках. Сегодня примеры подвигов военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, показывают силу преемственности и единства нашей Родины. Наша общая задача – сохранить историческую память и правду о доблестных подвигах защитников Отечества, воспитать гордость за Героев и готовность к служению у молодого поколения", - обратился к присутствующим Игорь Комаров.

В этот день в школах и вузах регионов ПФО по традиции пройдут памятные мероприятия, "Уроки мужества" с участием героев Отечества.

СПРАВКА:

День Героев Отечества – особая дата для всей России, установленная в 2007 году. Этот день – дань уважения всем тем, кто своими поступками, своими делами, своим трудом и примером доказывает, что сражаться, созидать, работать для блага других, ради блага страны – это и есть высшая ценность. Это праздник Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Святого Георгия и Славы трех степеней. День Героев Отечества также имеет особое значение для участников СВО, в том числе и для подопечного полпреда президента в ПФО Игоря Комарова в рамках программы "Время героев", кавалера трех орденов Мужества полковника Александра Тихонова.