Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот обсудили в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: пресс-служба Штаб общественной поддержки Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" прошло обсуждение законопроекта "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Как сообщает пресс-служба Штаба, в обсуждении приняли участие представители экспертного, юридического сообществ, регионального отделения Комитета семей воинов Отечества и депутаты регионального парламента. Также онлайн-участниками круглого стола стали представители Республик Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Дагестан и Кировской области.

Круглый стол прошел в рамках проекта "Единое мнение", цель которого - выявить и поддержать наиболее перспективные проекты для подготовки

законодательных инициатив.

Участники обсудили концепцию законопроекта, которая предусматривает предоставление дополнительных мер соцподдержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, принимающим участие в СВО, и членов их семей, а также направления его совершенствования.

По словам председателя комитета нижегородского Заксобрания по социальным вопросам Натальи Смотраковой, документ предлагает предоставлять жилые помещения участникам СВО из числа детей-сирот, которые состоят в зарегистрированном браке и (или) имеющим одного или более несовершеннолетнего ребенка, сразу по договорам социального найма без заключения с ними договоров найма специализированных жилых помещений. Помимо этого, законопроект допускает сокращение срока действия договоров найма специализированного жилого помещения, заключенных с такой категорией граждан, вне зависимости от факта достижения ими возраста 23 лет.

Участники круглого стола отметили необходимость тщательной проработки подзаконных нормативно- правовых актов. Так, директор Государственного юридического бюро по Нижегородской области Максим Фомичев предложил доработать законопроект в части определения порядка заключения договора социального найма, если наниматель находится в зоне СВО на день вступления закона в силу.

По словам первого заместителя председателя Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" Хиби Алиева, проект федерального закона требует доработки в части права проживания в жилых помещениях, предоставленных по договорам найма специализированного жилого помещения, в случае смерти участника СВО, в части расширения территориальной принадлежности прохождения участниками СВО военной службы не только территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, но и Курской, Белгородской и Воронежской областей, а также Республики Крым.

Все предложения были переданы сенатору РФ, руководителю проекта "Единое мнение" Николаю Владимирову. По словам сенатора, за последние два года Федеральное Собрание Российской Федерации и Государственная Дума приняла и одобрила более 130 законопроектов, направленных на урегулирование проблем, так или иначе связанных с обороной, мобилизацией и специальной военной операцией.

Ранее сообщалось, что нижегородским детям-сиротам увеличат компенсацию на аренду жилья.