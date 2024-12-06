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Политика

Глеб Никитин встретился с Александром Лукашенко

09 декабря 2024 15:19  [246] Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего рабочего визита в Белоруссию встретился в Минске с президентом Александром Лукашенко.

Как рассказал нижегородский губернатор в своем Telegram-канале, на встрече обсуждалась совместная работа Нижегородской области и Республики Беларусь.

"Развивается наше совместное производство трамваев и электробусов, белорусские строители участвуют в возведении важных соцобъектов в нашем регионе, готовимся к открытию генконсульства Республики Беларусь в Нижнем, а также к проведению у нас на площадке Форума регионов России и Белоруссии", - отметил глава региона.

Он также написал, что Александр Лукашенко предложил создать в Нижнем Белорусский торговый дом, чтобы в одном месте нижегородцы смогли приобретать товары из Республики Беларусь.

"Мы однозначно поддерживаем эту идею и вопрос уже прорабатываем. Благодарю Александра Григорьевича за внимание к нашему региону и за поддержку проектов!" - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область намерена поставить в Белоруссию 10 речных судов. Также сообщалось, что Нижегородская область планирует расширять сотрудничество с Белоруссией.

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Теги:
Александр Лукашенко Белоруссия Глеб Никитин
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