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Экономика

Нижегородская область намерена поставить в Белоруссию 10 речных судов

24 октября 2024 17:21  [120] Экономика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Белоруссия планирует закупить 10 судов, произведенных на судоверфях Нижегородской области. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на заместителя председателя правительства Нижегородской области Игоря Зотова.

По его словам, уже согласованы их технические характеристики.

"Нижегородцы планируют не просто поставлять транспорт, а вовлечь в кооперацию белорусские предприятия. В Пинске, например, можно сформировать кластер водного транспорта - там есть судостроительный завод, речной порт, эксплуатирующее предприятие "Днепробугводпуть", - рассказал Игорь Зотов.

Общая протяженность рек в Беларуси составляет 3,5 тысячи километров, тысяча из них - судоходные пути.

В этой связи Игорь Зотов добавил, что в государственной программе Беларуси обозначена задача к 2026 году увеличить в 10 раз возможности перевозок судами,

"Поэтому мы договорились с минтрансом Беларуси сотрудничать по трем ключевым направлениям. Первое из них касается создания технического флота для нужд Беларуси, второе и третье - разработку транспортных и круизных судов", - подчеркнул зампредседателя нижегородского правительства.

Напомним, строительство пятидесятого сухогруза проекта RSD59 началось на "Красном Сормове".

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Теги:
Белоруссия Судостроение
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