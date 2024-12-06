Нижегородцы стали призёрами Международной премии #МыВместе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Москве подвели итоги Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Среди победителей и призёров - два нижегородских проекта: первое место - у лаборатории школьных инклюзивных практик "Экоумница" Игоря Лемана и третье - у межрегионального экологического проекта "#Безбумаги" от центра поддержки социально значимых проектов "Меняющие мир". Оба проекта участвовали в номинации "Территория для жизни".

"И снова нижегородские волонтеры - в числе призёров международной премии! Нельзя сказать, что только их работу и их проекты снова признали лучшими. Их открытое сердце, безусловное желание помочь, их неравнодушие, сострадание, гуманность заслуживают самой высокой оценки! Конечно же, победы в премии – это не только призвание, но и поддержка со стороны государства в реализации добровольческих инициатив, выражение благодарности за нелегкий труд. Уверена, что теперь в жизни каждого нашего волонтёра наступит новый этап больших свершений", – отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Итоги премии были подведены в рамках проведения Международного форума гражданского участия. Нижегородскую область на нём представляла делегация из 30 человек, в составе которой были руководители и активисты добровольческих организаций, включая ресурсные центры добровольчества, Добро.Центры и штабы #МЫВМЕСТЕ; представители образовательных организаций программы "Обучение служением"; сотрудники государственных учреждений, органов исполнительной власти регионов и муниципальных образований; участники, финалисты и амбассадоры Международной премии #МЫВМЕСТЕ; представители бизнес-сообщества и социальные предприниматели.

"Каждый год нижегородцы — в числе лучших на международной премии #МЫВМЕСТЕ, а это означает, что у нас много по-настоящему талантливых, активных граждан, реализующих проекты, которые высоко ценятся не только в пределах региона, но и страны. Эта награда – не просто символ успеха, это отражение общих усилий, командной работы и любви к своему делу. Поздравляем лауреатов и желаем новых побед!", – сказала генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Также состоялось официальное награждение победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», итоги которого подвели ещё в День молодёжи. Напомним, Нижегородская область стала победителем уже в шестой раз и благодаря этому получила субсидию в размере около 7,5 млн рублей на развитие волонтёрства.