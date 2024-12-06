Первый открытый народный форум "Волонтёры СВО" прошел в Городце Общество

Фото: администрация Городецкого муниципального округа

В Городце состоялся первый открытый народный форум "Волонтеры специальной военной операции". Об этом сообщает администрация Городецкого муниципального округа.

Форум проводился в рамках Х Епархиальных Рождественских образовательных чтений "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений" и объединил около 200 участников.

Форум "Волонтёры СВО" стал большой информационной площадкой для презентаций позитивных практик волонтерских пунктов поддержки участников спецоперации в муниципальных образованиях области, алгоритмов эффективной работы по сбору и доставке гуманитарной помощи.

В первой части форума приглашенные спикеры из числа священнослужителей, представителей сферы культуры, высшего профессионального образования, общественных и волонтёрских организаций рассказали о подготовке к юбилейной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лейтмотивом пленарных дискуссий стала тема патриотического воспитания подрастающего поколения, привлечения молодёжи к участию в проектах духовно-просветительской направленности, а также грамотное информирование о ходе и задачах СВО.

На площадке ДК "Северный" работали тематические площадки, были представлены изделия волонтёрских центров Городецкого округа: сшитые добровольцами теплые вещи для воинов, маскировочные сети, подарки, письма и сувениры от школьников. Также работал музей нижегородского военно-исторического клуба "Медсанбат", выставка военно-тактических орудий и трофеев, привезённых из зоны СВО волонтёрами Городецкого округа.

Самым торжественным моментом форума стало награждение участников СВО высокими государственными наградами. Несколько жителей Городецкого муниципального округа посмертно были удостоены орденов Мужества, медалей "За образцовое исполнение воинского долга" и "Участнику специальной военной операции". Госнаграды семьям погибших участников СВО вручили глава местного самоуправления Городецкого муниципального округа Александр Мудров, владыка Парамон и военный комиссар Городецкого округа Андрей Воробей.

Вторая часть форума была посвящена волонтерской деятельности. Руководители крупных волонтёрских объединений рассказали о том, как организована работа гуманитарных миссий.

"Большинство волонтерских пунктов Городецкого округа работает с первых дней СВО. За это время были подготовлены, собраны и отправлены тонны гуманитарных грузов. Сегодня как никогда мы понимаем всю ответственность и важность работы волонтёров СВО. Поэтому только вместе, "купно за едино", мы сможем сделать больше для наших бойцов СВО", - отметил глава местного самоуправления Городецкого муниципального округа Александр Мудров.

Участники форума говорили о необходимости консолидации усилий институтов гражданского общества, государственных и муниципальных структур, предприятий и организаций всех форм собственности, неравнодушных жителей в деле гуманитарной поддержки участников специальной военной операции.

"Направлений волонтёрской деятельности сейчас достаточно много. Но самое актуальное сегодня - это поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Мы видим, что среди добровольцев – люди разного возраста. Своим примером они вовлекают других, в том числе и подрастающее поколение. Это и есть преемственность поколений. Она очень важна сегодня. Поэтому работу волонтёров СВО переоценить невозможно", - подчеркнул депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Беспалов.

В День памяти Святого благоверного князя Александра Невского символическим завершением мероприятия стало отправление очередного гуманитарного конвоя в зону спецоперации от Центра народной поддержки участников СВО.