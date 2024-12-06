XIХ заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь состоялось в Минске Политика

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В Минске 9 декабря состоялось XIХ заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь. Его провели премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В ходе заседания обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования, информационных технологий.

"Традиционно важная тема в наших отношениях - это промышленная кооперация. Благодаря активной и последовательной позиции губернатора Нижегородской области мы серьезно совместно развили площадку нижегородского предприятия "Нижэкотранс" по производству трамваев и электробусов. Интересует последовательное развитие этого проекта, увеличение его мощности и модельного ряда продукции. Развивается и взаимодействие по поставкам автокомпонентов", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что в ходе встречи также обсуждались предметно другие направления сотрудничества.

"Нижегородская область – один из крупнейших промышленных центров машиностроения, автомобилестроения. У нас создано совместное предприятие по производству станков. В ходе нашей встречи с губернатором обсудили целый ряд предметных направлений, это и возможное производство аварийно-спасательной техники, и возрождение белорусского потенциала в области судостроения при содействии судостроительного комплекса Нижегородской области. У нас есть уверенные планы по модернизации нашего флота речных судов не только для пассажирских перевозок, но и для проведения работ непосредственно на водных путях. Успешно мы работаем совместно с Нижегородской областью и в сфере строительства социальных объектов", - подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь.

Глеб Никитин, в свою очередь, отметил конструктивное взаимодействие, которое сложилось у нижегородского региона с белорусской стороной, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем углублении существующих связей и реализации новых проектов.

"Республика Беларусь традиционно занимает лидирующие позиции среди торгово-экономических партнеров нашего региона. Особую роль в этом играет работа Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь, ориентированного на развитие взаимовыгодной кооперации. У нас еще очень много направлений совместного сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий, науки и образования, культуры, мемориальной деятельности. Также ставим серьезные задачи по укреплению сотрудничества в сфере промышленности и производственной кооперации", - отметил Глеб Никитин.

С нижегородской стороны в заседании Совета делового сотрудничества приняли участие председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов, министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, министр информационных технологий и связи региона Александр Синелобов, министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов, министр образования и науки региона Михаил Пучков, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, руководитель представительства Нижегородской области Российской Федерации в Республике Беларусь Андрей Дудкин, руководители ведомств и представители бизнес-сообщества и вузов.

Со стороны Республики Беларусь участниками стали профильные министры, а также представители различных предприятий страны.

На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве между АНО "Неймарк" и республиканским унитарным предприятием "Центр цифрового развития", а также был заключен договор о сотрудничестве между Нижегородским государственным техническим университетом имени Р.Е.Алексеева и Белорусским государственным технологическим университетом (Минск).

Кроме того, подписано несколько соглашений и договоров о сотрудничестве, поставках продукции между различными компаниями Белоруссии и Нижегородской области. Они будут способствовать усилению сотрудничества в сфере сельского хозяйства, образования и ИТ.

На заседании Совета делового сотрудничества с докладом выступил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Он рассказал о сотрудничестве Республики Беларусь и Нижегородской области Российской Федерации в сфере промышленности и нефтехимии.

"Благодаря постоянной работе по расширению сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь уже более 80 наших предприятий начали тесное взаимодействие с белорусскими коллегами в сферах машиностроения, станкостроения, судостроения, химической промышленности. Только за последнее время Нижегородскую область посетили четыре делегации из Республики Беларусь, причем как регионального, так и федерального значения. Регулярно проходят визиты делегаций, проводятся бизнес-миссии и рабочие группы. За текущий год было проведено около 30 выездных мероприятий, участие в которых приняло более 140 предприятий. И закономерный результат этой работы – рост поставок в сфере автотранспорта, фармацевтической продукции, электрических машин и оборудования", - сказал Максим Черкасов.

По данным министерства международных и межрегиональных связей региона, Нижегородская область находится в числе лидеров среди субъектов Российской Федерации по экономическому взаимодействию с Республикой Беларусь, которая, в свою очередь, занимает второе место среди внешнеторговых партнеров Нижегородской области по объему товарооборота.

"Республика Беларусь является нашим важнейшим стратегическим партнером, с которым на протяжении десятилетий успешно развивается межмуниципальное сотрудничество. Действующие соглашения между нижегородскими и белорусскими муниципалитетами, которых на данных момент уже 37, охватывают широкий круг сфер, включая культурный обмен и поставки продукции. Кроме того, у Нижегородской области 24 побратима в Республике Беларусь, разработана комплексная программа развития межмуниципального сотрудничества Нижегородской области Российской Федерации и Республики Беларусь на 2023-2025 годы. Планируется дальнейшее расширение этого направления взаимодействия", - отметила Ольга Гусева.

Как отметил Евгений Люлин, Законодательным собранием Нижегородской области заключены соглашения о сотрудничестве со всеми органами законодательной власти регионов Республики Беларусь.

"Идет постоянный обмен практиками законотворчества, результатом которого стали правовые решения в сфере экологии, инвестиций, туризма, поддержки сельхозпроизводителей, молодежной политики. Например, опыт белорусских коллег нашёл отражение в законах Нижегородской области, направленных на поддержку развития экотуризма. В то же время белорусы использовали нормы нижегородского регионального законодательства по поддержке инвесторов и инвестиционной деятельности при разработке своих законов. Сближая правовую базу на уровне регионов, мы создаем условия для эффективного сотрудничества предприятий, предпринимателей, вузов на благо наших народов", - сказал Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин встретился с Александром Лукашенко.