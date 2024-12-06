Готовящего подрыв ж/д путей диверсанта задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники ФСБ выявили и задержали в Нижнем Новгороде группу молодых людей - приверженцев неонацистской украинской идеологии, причастных к совершению преступлений на территории региона. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Согласно информации, предоставленной ведомством, среди них оказался 21-летний гражданин России и Германии. В ходе обыска по месту жительства у него обнаружили и изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и средства коммуникации, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб.

Молодой человек рассказал, что приехал в Нижний Новгород из Германии в 2023 году. В ноябре этого года в интернете он познакомился с неким Артёмом, который оказался сотрудником спецслужб Украины. Мужчина давал ему разные задания, за выполнение которых молодой человек получал денежное вознаграждение: в частности, нанести несколько экстремистских граффити, поджечь электрощиток.

После этого куратор перешёл к более серьёзным поручениям. Под его руководством россиянин начал готовить диверсию на участке железнодорожного полотна в Нижнем Новгороде - а именно, пустить под откос грузовой поезд.

По заданию куратора молодой человек установил камеру видеонаблюдения за железной дорогой, а затем забрал из схрона самодельное взрывное устройство, состоящее из пластида, детонатора и двух пультов. Осуществить запланированное он не успел - его задержали силовики.

Следственное подразделение ФСБ России возбудило и расследует уголовное дело по ст. 281 УК РФ ("диверсия"). Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

"Остальным участникам группы инкриминируется совершение преступлений общеуголовного характера", - уточнили в ФСБ.