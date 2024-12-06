Нижегородская область закупит 30 машин скорой помощи за 200 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Госучреждение "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" объявило аукцион по выбору подрядчика для поставки 30 карет скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядной организации предстоит поставить машины скорой помощи класса "В" до 31 марта 2025 года.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 190 млн рублей (около 6,3 млн рублей за машину). Средства будут выделены из регионального бюджета.

Заявки от поставщиков принимаются до 17 декабря. Итоги торгов подведут 18 декабря.

Напомним, 52 автомобиля уже закупили для работы нижегородской службы скорой помощи в 2024 году.