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Общество

Около 220 вылетов совершила нижегородская санавиация за 6 месяцев 2024 года

02 июля 2024 18:48  [98] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В первом полугодии 2024 года вертолеты нижегородской санитарной авиации совершили около 220 вылетов.  Как сообщает региональный Минздрав, за указанный период бригады медиков спасли жизни 199 пациентов, в том числе 22 детей.

Кроме того, специалисты Нижегородского территориального центра медицины катастроф вылетали не только внутри региона, но и за его пределы. Например, во Владимирскую область и Чувашскую Республику. В работе были задействованы два легкомоторных вертолета отечественной марки "Ансат".

По данным главного врача Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаила Созонова, в большинстве случаев к пациентам вылетают спецбригады анестезиологии и реанимации. перед которыми стоит задача стабилизировать состояние больного в процессе транспортировки в медучреждение.

"Бывают случаи, когда требуется провести экстренные консультации и оперативные вмешательства именно в том месте, где находится пациент. Тогда санитарная авиация помогает доставить к больному узкопрофильных специалистов, например, сосудистых хирургов, нейрохирургов, комбустиологов", – сказал Михаил Созонов.

В региональном Минздраве отмечают, что одним из направлений развития санитарной авиации является оборудование вертолетных площадок на территории медучреждений. Так, в мае этого года дополнительная посадочная площадка для второго вертолета регионального Центра медицины катастроф появилась на территории Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко.

Напомним, санитарную авиацию возродили в Нижегородской области в 2018 году благодаря реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение".

Национальный проект "Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируется построить восемь вертолетных площадок для санитарной авиации.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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