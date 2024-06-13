Около 220 вылетов совершила нижегородская санавиация за 6 месяцев 2024 года

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В первом полугодии 2024 года вертолеты нижегородской санитарной авиации совершили около 220 вылетов. Как сообщает региональный Минздрав, за указанный период бригады медиков спасли жизни 199 пациентов, в том числе 22 детей.
Кроме того, специалисты Нижегородского территориального центра медицины катастроф вылетали не только внутри региона, но и за его пределы. Например, во Владимирскую область и Чувашскую Республику. В работе были задействованы два легкомоторных вертолета отечественной марки "Ансат".
По данным главного врача Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаила Созонова, в большинстве случаев к пациентам вылетают спецбригады анестезиологии и реанимации. перед которыми стоит задача стабилизировать состояние больного в процессе транспортировки в медучреждение.
"Бывают случаи, когда требуется провести экстренные консультации и оперативные вмешательства именно в том месте, где находится пациент. Тогда санитарная авиация помогает доставить к больному узкопрофильных специалистов, например, сосудистых хирургов, нейрохирургов, комбустиологов", – сказал Михаил Созонов.
В региональном Минздраве отмечают, что одним из направлений развития санитарной авиации является оборудование вертолетных площадок на территории медучреждений. Так, в мае этого года дополнительная посадочная площадка для второго вертолета регионального Центра медицины катастроф появилась на территории Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко.
Напомним, санитарную авиацию возродили в Нижегородской области в 2018 году благодаря реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение".
Национальный проект "Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируется построить восемь вертолетных площадок для санитарной авиации.
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