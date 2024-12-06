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Бизнес

Предприниматели высоко оценили инвестпортал Нижегородской области

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Корпорация развития Нижегородской области провела опрос среди инвесторов для оценки качества инвестиционного портала Нижегородской области.

По результатам анкетирования за второе полугодие коэффициент удовлетворенности составил 1,97 из 2. Инвесторам предложили оценить удобство пользования инвестпорталом, информационное наполнение сервиса, а также возможность электронного формата взаимодействия бизнеса с агентством развития.

Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил важность оценки предпринимателей как главных пользователей сервиса.

"Высокая оценка свидетельствует о верном направлении нашей работы, также она является мотивацией для дальнейшей модернизации сервиса", - сказал Игорь Ищенко.

На портале предприниматели могут ознакомиться с подробной информацией о Нижегородской области и муниципалитетах, например, о доступной инфраструктуре, действующих в регионе мерах поддержки, а также узнать об актуальных инвестиционных предложениях. Кроме того, на портале действует калькулятор мер поддержки, благодаря чему инвестор сможет самостоятельно подобрать под свой проект налоговые, имущественные и консультационные меры господдержки, а также узнать о доступных субсидиях, льготных кредитах и займах.

Также на портале ведется инвестиционная карта. В настоящее время на ней доступно около 460 территорий для инвестирования.

С помощью опросного модуля, размещенного на портале, предприниматели могут оценить работу институтов для бизнеса, состояние инфраструктуры, а также поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели приняли участие в круглом столе по развитию туризма.

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Теги:
инвесторы Корпорация развития
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