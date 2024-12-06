Нижегородские предприниматели приняли участие в круглом столе по развитию туризма Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Более 40 предпринимателей и представителей органов местного самоуправления из девяти муниципалитетов Нижегородской области приняли участие в круглом столе на тему "Развитие туризма на севере Нижегородской области", который прошел в Варнавине.

Организатором круглого стола выступила Корпорация развития Нижегородской области.

Участники мероприятия узнали о доступных площадках для размещения туристических объектов в северных округах, а также о действующих мерах государственной поддержки проектов и грантах в сфере туризма. Так, ознакомиться с земельными участками, которые доступны для размещения глэмпингов, предприниматели могут на региональной и федеральной инвесткартах. Всего в северных муниципалитетах их около 20.

Кроме того, участникам круглого стола представили "коробочное" инвестиционное предложение по созданию туристического комплекса с глэмпинг-отелем. Это проект с просчитанными параметрами, требующий минимальной подготовительной работы со стороны потенциального инвестора. Минимальный объем инвестиций для реализации проекта – 45 млн рублей.

Также во время круглого стола обсудили событийный туризм, сохранение и приспособление объектов культурного наследия, формирование маршрутов для паломнического туризма, развитие гостиничного и придорожного сервиса. Кроме того, собравшиеся говорили о кооперации предпринимателей при создании новых точек притяжения.

По словам заместителя генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Антона Гаранина, круглый стол дал возможность получить "обратную связь" от предпринимателей для формирования предложений по совершенствованию законодательства в сфере поддержки турпроектов.

Председатель совета депутатов Варнавинского муниципального округа Сергей Смирнов выступил с инициативой о создании межмуниципального туристического совета.

Все предложения предпринимательского сообщества по развитию туристической сферы, которые были собраны во время мероприятия, будут использованы при разработке туристического маршрута по северным муниципалитетам Нижегородской области. Планируется, что подобные встречи с бизнесом станут регулярными.

Напомним, АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что ещё два глэмпинга построили в Нижегородской области при господдержке.