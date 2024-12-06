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Бизнес

Почти 75% нижегородских предпринимателей в 2024 году развивали свой бизнес

10 декабря 2024 15:56  [143] Бизнес

В 2024 году почти 75% нижегородских предпринимателей занимались развитием своего бизнеса. Об этом сообщил региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий в ходе конференции 10 декабря в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.

По данным нижегородского уполномоченного по правам предпринимателей, результаты опроса бизнес-сообщества региона показали, что почти три четверти предпринимателей в этом году использовали ресурсы для развития бизнеса.

Лишь 3% опрошенных заявили, что их бизнес деградирует.

Кроме того, около 80% предпринимателей положительно оценили взаимодействие с органами власти. Более 55% опрошенных знают о мерах господдержки, а 36% использовали их в своей предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область отмечена за эффективность создания благоприятных условий для бизнеса.

 

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Теги:
бизнес Предприниматели
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