Мошенники в минувшем квартале похитили у россиян почти 9,3 млрд рублей Общество

Мошенники в минувшем квартале - с июля по сентябрь 2024 года - похитили у россиян почти 9,3 млрд рублей. Эта сумма стала рекордной за предыдущие четыре квартала, сообщает телеканал "360".

Порядка 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, а вот число операций с использованием карт сократилось.

При этом, по данным ЦБ РФ, банкам за этот период удалось отразить чуть более 17 млн атак мошенников и не допустить хищения почти 5 трлн рублей со счетов своих клиентов

Несмотря на рекордные суммы хищений, спасённых сбережений в этом году стал втрое больше, чем в предыдущем.

В третьем квартале Банк России заблокировал более 12 тысяч мошеннических сайтов и страниц в соцсетях и направил операторам связи информацию о 42 тысячах телефонных номеров, с которых звонили злоумышленники.

Напомним, что в июле 2024 года в силу вступил закон, предусматривает двухдневный "период охлаждения", в течение которого банк не будет переводить деньги на счёт, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях мошеннических операций. Если же банк не выполнит данное условие, то ему придется возместить деньги в течение месяца.