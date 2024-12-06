Более 48 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев на минувшей неделе Происшествия

Около 100 случаев мошенничества зарегистрировано сотрудниками полиции на минувшей неделе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, чаще всего аферисты использовали схемы: "Звонок от службы безопасности банка", "Мошенничество при онлайн-покупке" и "Предложение дополнительного заработка".

Всего от действий дистанционных мошенников нижегородцы потеряли более 48,5 млн рублей.

Так, жителю Дзержинска неизвестный в мессенджере предложил выгодно инвестировать на одной из биржевых платформ. Чтобы приумножить доход, мужчину убедили перевести деньги через онлайн-банк. В течении двух месяцев нижегородец переводил свои личные сбережения в размере более 1,5 млн рублей на неизвестные банковские счета, будучи уверенным в получении прибыли. Однако, в установленный срок прибыль не была получена и мужчина понял, что стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал телеканал "360", мошенники придумали новую схему обмана россиян: злоумышленники звонят от лица сотрудников МФЦ для взлома аккаунта на "Госуслугах".

Напомним, правительство России разработало пакет из 30 мер против кибермошенничества.