Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 декабря 2024 12:47  [235] Более 48 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев на минувшей неделе
10 декабря 2024 10:16  [272] Готовящего подрыв ж/д путей диверсанта задержали в Нижнем Новгороде
09 декабря 2024 12:23  [660] Почти 20 нетрезвых водителей поймали в Нижнем Новгороде в минувшие выходные
09 декабря 2024 11:22  [481] Семья из Володарского района погибла от отравления угарным газом
09 декабря 2024 11:05  [403] Трое нижегородцев, желавших заработать на бирже, потеряли более 4,2 млн рублей
09 декабря 2024 10:31  [667] Девушка погибла в Заволжье, перевернувшись на квадроцикле
08 декабря 2024 13:29  [626] Нижегородский школьник избил учителя истории во время урока
07 декабря 2024 14:26  [759] Жилой дом на четыре квартиры сгорел в Богородском районе
06 декабря 2024 13:50  [676] Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове арестовали на 2 месяца
06 декабря 2024 09:36  [616] Нижегородец похитил более 1 млн рублей со счетов приютившего его друга
Происшествия

Более 48 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев на минувшей неделе

10 декабря 2024 12:47  [235] Происшествия

Около 100 случаев мошенничества зарегистрировано сотрудниками полиции на минувшей неделе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, чаще всего аферисты использовали схемы: "Звонок от службы безопасности банка", "Мошенничество при онлайн-покупке" и "Предложение дополнительного заработка".

Всего от действий дистанционных мошенников нижегородцы потеряли более 48,5 млн рублей.

Так, жителю Дзержинска неизвестный в мессенджере предложил выгодно инвестировать на одной из биржевых платформ. Чтобы приумножить доход, мужчину убедили перевести деньги через онлайн-банк. В течении двух месяцев нижегородец переводил свои личные сбережения в размере более 1,5 млн рублей на неизвестные банковские счета, будучи уверенным в получении прибыли. Однако, в установленный срок прибыль не была получена и мужчина понял, что стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал телеканал "360", мошенники придумали новую схему обмана россиян: злоумышленники звонят от лица сотрудников МФЦ для взлома аккаунта на "Госуслугах".

Напомним, правительство России разработало пакет из 30 мер против кибермошенничества.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
09 декабря 2024 18:20  [726] Двух братьев осудили за мошенничество при строительстве коттеджного поселка под Кстовом
09 декабря 2024 11:05  [403] Трое нижегородцев, желавших заработать на бирже, потеряли более 4,2 млн рублей
09 декабря 2024 09:45  [426] ФСБ выявила международную сеть мошеннических кол-центров
04 декабря 2024 08:54  [728] Почти 47 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам на прошедшей неделе
30 ноября 2024 14:19  [723] Житель Выксы лишился более 300 тысяч рублей после общения с мошенниками
28 ноября 2024 10:38  [779] Житель Выксы стал очередной жертвой дистанционного мошенничества
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph