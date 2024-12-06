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Бизнес

МТС признана лучшим провайдером домашнего интернета в Нижнем Новгороде по версии Telecom Daily

10 декабря 2024 16:09  [148] Бизнес

Фото: Freepik

Информационное аналитическое агентство Telecom Daily провело ежегодное исследование  качества в сетях ШПД-провайдеров в Нижнем Новгороде. Среди девяти крупнейших ШПД-провайдеров города лучшие скоростные и качественные параметры зафиксированы в сети МТС. Второе место у "ЭР-Телекома", третье — у регионального "Уфанет".

Эксперты оценили девять крупнейших провайдеров Нижнего Новгорода по пяти параметрам и определили, какие из них обладают лучшими скоростными и качественными характеристиками. Например, наименьший пинг (задержка сигнала) был зарегистрирован у МТС. На втором месте "ЭР-Телеком", третий — "Линк Телеком". Далее идут "Новые коммуникации", "Уфанет", "Билайн", "Ростелеком", "МегаФон" и Tele2.

Самая высокая средняя скорость загрузки для абонентов была зафиксирована у МТС. Этот показатель отражает, насколько быстро входящие данные поступают к абонентам, позволяя им смотреть потоковое видео, загружать тяжёлые файлы и открывать веб-страницы. Обычно для комфортной работы с контентом достаточно скорости 10 мегабайт в секунду. Также в тройку лидеров по этому показателю вошли "Уфанет" и "ЭР-Телеком". Затем следуют "Ростелеком", "Линк Телеком", "Новые коммуникации", "Билайн", Tele2 и "МегаФон".

"В течение последних лет мы успешно модернизировали около 90% наших фиксированных сетей в Нижнем Новгороде, перейдя на гигабитный интернет. Процесс обновления продолжается", — комментирует директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

В географию исследования Telecom Daily в этом году вошли не только Нижний Новгород, но и десятки российских городов в центральной части России, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. В каждом городе учитывались только данные, собранные абонентами крупнейших сетей, — с долей рынка по числу пользователей не менее 10%. Исследование использовало несколько критериев и систему баллов для наглядного сравнения провайдеров. Приложение "Мегабитус" (Megabitus), разработанное экспертами ИАА TelecomDaily и основанное на отечественном ПО, применялось для измерения скоростных и других характеристик услуг доступа в интернет.

В Нижнем Новгороде были проанализированы данные девяти крупнейших широкополосных сетей: "Ростелеком", "МегаФон", "ЭР-Телеком", МТС, "Линк Телеком", Tele2, "Уфанет", "Билайн" (ПАО "Вымпелком") и "Новые коммуникации".

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Теги:
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