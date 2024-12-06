Еще 8,2 млн рублей направят на благоустройство парка 777-летия Нижнего Новгорода Общество

Фото: сайт МБУ "Нижегородгражданпроект"

Дополнительно 8,2 млн рублей будет направлено на благоустройство парка 777-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Автозаводского района.

Средства, в частности, направят на устройство асфальтовых дорожек, посев газона, обновление системы электроснабжения и установку павильонов для службы охраны парка.

Источником финансирования завершения благоустройства парка указан городской бюджет.

Итоги торгов по выбору подрядчика подведут 13 декабря. Работы должны завершиться в течение трех дней со дня, следующего за днем заключения контракта.

Напомним, около 234 млн рублей выделили на благоустройство парка 777-летия Нижнего Новгорода.