Нижегородцы смогут проголосовать за присвоение Перми звания "Молодежной столицы – 2025" Общество

Пермь стала единственным городом ПФО, включенным в список финалистов. Поддержать столицу Пермского края можно на специальной платформе обратной связи портала Госуслуг.

В октябре город был официально объявлен одним из финалистов премии и уже достойно принял делегацию Росмолодежи. Победа в конкурсе откроет возможности не только для молодежи Пермского края, но и всех регионов Приволжского федерального округа, ведь получение звания молодежной столицы дает поддержку в реализации молодежных проектов, грантовых конкурсах и мероприятиях на федеральном уровне.

Проголосовать можно до 20 декабря. Итоги голосования будут подведены 22 декабря 2024 года на ежегодной премии "Время молодых".

Делегация Росмолодежи уже оценила, какие возможности Пермь предоставляет для молодежи, а также инфраструктуру и туристический потенциал города. Так, в итоговом фильме о городе, был отмечен Дом Молодежи, на базе которого сегодня работают многие социальные и молодежные объединения. Например, волонтерский проект "Культурный десант", молодежный медиацентр, Городской совет старшеклассников, молодежный международный центр, "Движение Первых". Совсем недавно в Перми была открыта Школа креативных индустрий, где ребята могут погрузиться в звукорежиссуру, современную электронную музыку, фото- и видеопроизводство, анимацию и 3D-графику, дизайн и даже VR и AR.

Также в этом году в городе была открыта уникальная Краевая специальная музыкальная школа, где дети могут не только обучаться по 20 направлениям подготовки, но созданы условия для их проживания. Региональный Молодежный центр "Кристалл" предоставляет возможность для реализации проектов студенческим отрядам Прикамья.

Кроме того, была отмечена спортивная инфраструктура Перми, которая также важна для молодых людей города.

Напомним, что звание "Молодежной столицы" в 2024 году получили сразу два города - Владивосток и Москва, а в 2023 году такое звание было у Нижнего Новгорода.